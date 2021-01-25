طائرات حربية روسية تستهدف مواقع المرتزقة في البادية

ونفذت الطائرات الحربية الروسية غارات مكثفة على مناطق انتشار مرتزقة داعش في مثلث حلب -حماة- الرقة، وعلى طريق حمص – دير الزور، وتواصل تحليقها في أجواء البادية السورية.

ونفذت المقاتلات أكثر من 95 غارة جوية خلال 24 ساعة الفائتة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء القصف الجوي بعد أن نصب مرتزقة داعش كمينًا جديدًا في البادية، استهدف حافلات عسكرية في بادية الشولا بريف دير الزور، أدى إلى مقتل 4 من قوات حكومة دمشق بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 10 بجروح متفاوتة.

هذا وتستمر الحملة التي تقودها روسيا عبر قوات موالية لها، منذ أكثر من أسبوع ضمن البادية السورية، والتي تهدف إلى تأمين طريق دير الزور – حمص في ظل النشاط الكبير لمرتزقة داعش.

(د أ)