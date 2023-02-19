طائرات حربية للاحتلال تحلق في سماء الشهباء

تحلق طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء.
خبر 2023-02-19T23:18:00 الشهباء

وذكر مراسلونا في المنطقة أن طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الاثناء في سماء مقاطعة الشهباء.


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