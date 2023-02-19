طائرات حربية للاحتلال تحلق في سماء الشهباء تحلق طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء. خبر 19 شباط 2023, الأحد - 23:18 2023-02-19T23:18:00 الشهباء وذكر مراسلونا في المنطقة أن طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الاثناء في سماء مقاطعة الشهباء. إقرأ أيضاً اتحاد الإعلام الحر يبحث مع الإعلاميين سبل تطوير الأداء الإعلامي لمناقشة واقع الإعلام ورفع سويته وتطويره، نظم اتحا... HPG: جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة عشرات المرات أكدت قوات الدفاع الشعبي، أن جيش الاحتلال التركي قص... مرتزقة تركيا يقطعون 35 شجرة زيتون معمرة في عفرين المحتلة قطع مرتزقة دولة الاحتلال التركي 35 شجرة زيتون معمرة...