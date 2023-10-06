طائرات حربية للاحتلال التركي تقصف مدينة كوباني - تم التحديث قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي حي كانيا كردان ومعمل الاسمنت في مدينة كوباني. خبر 06 تشرين الأول 2023, الجُمُعَةُ - 22:16 2023-10-06T22:16:00 كوباني وقصفت طائرات حربية للاحتلال التركي في تمام الساعة 10.00 من ليل اليوم حي كانيا كردان ومعمل الاسمنت في مدينة كوباني. إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قرية ميركا ميرا في ريف ديرك ... جيش الاحتلال يستهدف محطة مياه خانا سري في ريف ديرك يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء محطة ميا... الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرية في ريف تل تمر الغربي يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم الخير ...