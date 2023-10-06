أخبار عاجلة!مسيرات الاحتلال تقصف قرية كرزيرو في ريف ديرك

طائرات حربية للاحتلال التركي تقصف مدينة كوباني - تم التحديث

قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي حي كانيا كردان ومعمل الاسمنت في مدينة كوباني.
خبر 2023-10-06T22:16:00 كوباني

وقصفت طائرات حربية للاحتلال التركي في تمام الساعة 10.00 من ليل اليوم حي كانيا كردان ومعمل الاسمنت في مدينة كوباني.

 


إقرأ أيضاً