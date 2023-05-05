طائرات حربية للاحتلال التركي تحلق في سماء الشهباء

ذكر مراسلونا أن طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في سماء منطقة الشهباء.
خبر 2023-05-05T21:50:00 الشهباء

وأفاد مراسلونا في المنطقة أن طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الأثناء في سماء منطقة الشهباء.

 


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