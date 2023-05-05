طائرات حربية للاحتلال التركي تحلق في سماء الشهباء ذكر مراسلونا أن طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في سماء منطقة الشهباء. خبر 05 أيار 2023, الجُمُعَةُ - 21:50 2023-05-05T21:50:00 الشهباء وأفاد مراسلونا في المنطقة أن طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الأثناء في سماء منطقة الشهباء. إقرأ أيضاً اختتام فعاليات المهرجان الرياضي الرابع في منبج أقام، الاتحاد الرياضي في مدينة منبج وريفها، اليوم... القصف التركي يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ريف عين عيسى الشرقي تسبب القصف التركي يوم أمس على قرية الفاطسة بانقطاع... اختتام فعاليات مهرجان الربيع الأول لطلاب السكن الجامعي في جامعة روج آفا اختتمت في مدينة قامشلو فعاليات مهرجان الربيع الأو...