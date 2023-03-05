طائرات حربية للاحتلال التركي تحلّق فوق عين عيسى

خبر 2023-03-05T12:01:00

تحلق في هذه الأثناء، طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى.

(س ر)

ANHA

 


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