طائرات حربية للاحتلال التركي تحلّق فوق عين عيسى خبر 05 آذار 2023, الأحد - 12:01 2023-03-05T12:01:00 تحلق في هذه الأثناء، طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً وكالتنا تحصل على أسماء 3 غرقى آخرين قبالة السواحل الليبية حصلت وكالتنا على أسماء 3 أشخاص آخرين غرقوا قبالة ال... رئيس هيئة الأركان الأميركية زار مناطق شمال وشرق سوريا زار رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال... هزة أرضية تضرب شمال غرب تدمر ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر شمال غ...