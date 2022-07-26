طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحوم في سماء الشهباء وعفرين خبر 26 تموز 2022, الثلاثاء - 22:02 2022-07-26T22:02:00 مركز الأخبار تحوم في هذه الأثناء طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين. (سـ) ANHA إقرأ أيضاً قصف الاحتلال التركي يتوسع على قرى مقاطعة الشهباء وسع الاحتلال التركي من قصفه على مقاطعة ... المؤسسة الدينية بمنبج :على الدول العربية واتحاد علماء المسلمين أن يكونوا بموقف صارم ضد تدخلات تركية استنكرت المؤسسة الدينية في مدينة منبج ... حالة توتر واشتباكات في السويداء وأنباء عن وقوع قتلى أفادت وسائل إعلامية بأن مدينة السويداء، جنوب سوري...