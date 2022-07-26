طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحوم في سماء الشهباء وعفرين

خبر 2022-07-26T22:02:00 مركز الأخبار

تحوم في هذه الأثناء طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين.

 (سـ)

ANHA

 


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