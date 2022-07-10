طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في سماء الشهباء

خبر 2022-07-10T22:46:00 مركز الأخبار

تحلق في هذه الأثناء طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء.

(سـ)

ANHA


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