طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في سماء الشهباء خبر 10 تموز 2022, الأحد - 22:46 2022-07-10T22:46:00 مركز الأخبار تحلق في هذه الأثناء طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء. (سـ) ANHA إقرأ أيضاً محكمة تركية ترفض الاعتراض المقدم على توقيف 16 صحفياً في آمد رفضت محكمة صلح الجزاء الخامسة في آمد الاعتراض على ... الأحزاب السياسية لإقليم عفرين تدعو القوى السورية لمواجهة التهديدات التركية وتحرير المناطق المحتلة معاً أكدت الأحزاب السياسية لإقليم عفرين، خلال بيان، عل... العثور على جثة رجل مقتول نحراً في مخيم الهول عثرت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، على جثة رجل م...