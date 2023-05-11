طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في الشهباء تحلق طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء . خبر 11 أيار 2023, الخميس - 23:23 2023-05-11T23:23:00 مركز الأخبار إقرأ أيضاً استذكار الفنانة الشهيدة مزكين في حلب استذكرت حركة الهلال الذهبي الشهيدة الفنانة مزكين �... سيمالكا: المعبر من طرفنا مفتوح باعتباره معبراً إنسانياً وفيش خابور تربطه بأمور سياسية أكدت إدارة معبر سيمالكا الحدودي أن المعبر من طرفهم... اعتقال مرتزق تابع لـAKP شن هجوماً على مركز المجتمع الكردي في باريس اعتقلت السلطات الفرنسية عضو تنظيم "سادات" المعروف �...