طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي تحلق في الشهباء

تحلق طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء .
خبر 2023-05-11T23:23:00 مركز الأخبار

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