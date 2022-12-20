طائرات استطلاع تركية تحوم في سماء الشهباء

​​​​​​​تحوم في هذه الأثناء طائرات استطلاع مسيرة للاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-12-20T21:16:00 ​​​​​​​الشهباء

وذكر مراسلونا في المنطقة أن طائرات استطلاع مسيرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء.

ANHA


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