طائرات استطلاع تركية تحوم في سماء الشهباء تحوم في هذه الأثناء طائرات استطلاع مسيرة للاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء. خبر 20 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 21:16 2022-12-20T21:16:00 الشهباء وذكر مراسلونا في المنطقة أن طائرات استطلاع مسيرة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً بافل طالباني يصل إلى شمال وشرق سوريا ويجري سلسلة لقاءات زار رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني م... ندوة حوارية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الرقة تحت شعار "بحرب الشعب الثورية وفلسفة الأمة الديمقرا... غداً.. ندوة في القاهرة عن الأطماع التوسعية التركية في سوريا والعراق يعقد مركز الفارابي للدارسات والاستشارات والتدريب ...