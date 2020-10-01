طائرات استطلاع تركية تحوم فوق مقاطعة قامشلو تحوم في هذه الأثناء طائرات استطلاع تركية في سماء مقاطعة قامشلو. خبر 01 تشرين الأول 2020, الخميس - 08:36 2020-10-01T08:36:00 قامشلو أفاد مراسلو وكالتنا بأن طائرات استطلاع تركية تحوم في هذه الأثناء في سماء بلدات ونواحي مقاطعة قامشلو. ANHA إقرأ أيضاً التكاتف العربي الكردي يقضي على الفتن التي تهدد مستقبل جميع السوريين وجه وجهاء عرب وكرد نداء إلى جميع العشائر العربية و... ثلاث وفيات و٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سور... المعتقلون الكرد والعرب والبلوش في روجهلات وإيران معرضون للخطر أكدت عضوة شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، فاطمة كر... الموقع القديم