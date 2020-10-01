طائرات استطلاع تركية تحوم فوق مقاطعة قامشلو

​​​​​​​تحوم في هذه الأثناء طائرات استطلاع تركية  في سماء  مقاطعة قامشلو.
خبر 2020-10-01T08:36:00 قامشلو

أفاد مراسلو وكالتنا بأن طائرات استطلاع تركية تحوم في هذه الأثناء في سماء  بلدات ونواحي مقاطعة قامشلو.

ANHA


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