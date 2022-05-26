طائرات استطلاع تركية في سماء عفرين والشهباء تحوم طائرات استطلاع تركية في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء. خبر 26 أيار 2022, الخميس - 23:39 2022-05-26T23:39:00 الشهباء وتحوم في هذه الأثناء طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء عفرين والشهباء. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريت... للاطلاع على سير العمل.. هيئة الإدارة المحلية والبيئة تزور مشروع طريق عنبارة - الدولي زار اليوم، وفد من هيئة الإدارة المحلية والبيئة وبل... اتحاد المثقفين في الحسكة ينظم محاضرة عن تاريخ المرأة الكردية عبر التاريخ نظم اتحاد المثقفين في الحسكة شمال شرق سوريا، محاضر...