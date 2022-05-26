طائرات استطلاع تركية في سماء عفرين والشهباء

​​​​​​​تحوم طائرات استطلاع تركية في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء.
خبر 2022-05-26T23:39:00 الشهباء

وتحوم في هذه الأثناء طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء عفرين والشهباء.

ANHA


إقرأ أيضاً