طائرات استطلاع تركية في أجواء ريف كوباني

تحوم طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في أجواء الريف الشرقي لمقاطعة كوباني.
ملف 2020-06-25T21:47:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار ان طائرات استطلاع تركية تحوم في هذه الأثناء في أجواء الريف الشرقي لمقاطعة كوباني.


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