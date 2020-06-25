طائرات استطلاع تركية في أجواء ريف كوباني تحوم طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في أجواء الريف الشرقي لمقاطعة كوباني. ملف 25 حزيران 2020, الخميس - 21:47 2020-06-25T21:47:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار ان طائرات استطلاع تركية تحوم في هذه الأثناء في أجواء الريف الشرقي لمقاطعة كوباني. إقرأ أيضاً كوباني...وقصة الفجر الأسود شهدت كوباني في الـ 25 من حزيران عام 2015 واحدةٍ من أفظ... موسم حصاد 2020 ينتهي بأقلّ الخسائر مقارنة بالعام الماضي انخفضت نسبة خسائر مزارعي مناطق شمال وشرق سوريا بفع... قانون قيصر .. ماذا ستفعل الإدارة الذّاتيّة لتخفيف المعاناة؟ باتت سوريا على أبواب تطبيق قانون قيصر الأمريكيّ ال... الموقع القديم