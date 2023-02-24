طائرات استطلاع تحلق في سماء الشهباء تحلق طائرات استطلاع تابعة للاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء. خبر 24 شباط 2023, الجُمُعَةُ - 22:18 2023-02-24T22:18:00 الشهباء وذكر مراسلونا في المنطقة أن طائرات استطلاع لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء. إقرأ أيضاً بيان بخصوص تفجير سيارة في الشيخ مقصود أدان المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ال... تفجير سيارة في حلب يسفر عن استشهاد عضو لجنة الاقتصاد وإصابة اثنين آخرين – تم التحديث أسفر تفجير سيارة في منطقة الشقيف شمال حي الشيخ مقص... هيئة التربية والتعليم تفتتح خيماً لطلاب مدرسة الشهيد عكيد في مقاطعة الشهباء افتتحت هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والش...