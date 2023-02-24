طائرات استطلاع تحلق في سماء الشهباء

تحلق طائرات استطلاع تابعة للاحتلال التركي في سماء مقاطعة الشهباء.
خبر 2023-02-24T22:18:00 الشهباء

وذكر مراسلونا في المنطقة أن طائرات استطلاع لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الأثناء في سماء مقاطعة الشهباء.


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