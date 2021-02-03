طائرات استطلاع تحلق فوق ناحيتي صرين والشيوخ جنوب وغرب كوباني

وقال مراسلونا من المنطقة إن طائرات الاستطلاع التي لم تُعرف هويتها، ولكن يرجح أنها تابعة لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الأثناء، في سماء ناحيتي صرين والشيوخ جنوب وغرب مدينة كوباني.

وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء مدينة كوباني والشريط الحدودي غربها، مساء يوم أمس، كما أفاد مراسلونا أن طائرة حربية مجهولة الهوية حلقت، ظهر يوم أمس، في سماء ناحية صرين.

يأتي هذا بعد يوم من التصعيد في جبهات عين عيسى ومنبج والشهباء، إذ تعرضت تلك المناطق لعمليات قصف تركية عنيفة في خرق واضح لاتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

(ج)

ANHA