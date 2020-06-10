وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية نفذت فجر اليوم، قصفاً صاروخياً على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن في جبل الزاوية، والعنكاوي في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

في حين تشهد أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع، حيث تحلق الطائرات الروسية في أجواء جبل الزاوية، بينما تحلق الطائرات التركية في أجواء مدينة إدلب وريفها الشمالي.

هذا وشنت الطائرات الحربية الروسية أمس، نحو 15 غارة، مستهدفة مناطق في كل من كنصفرة وبليون والبارة والموزرة والفطيرة وكفرعويد ومناطق أخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وبحسب المرصد، فقد أدى القصف إلى فقدان مدني لحياته في بليون وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

(ش ع)