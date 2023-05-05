طائرات استطلاع للاحتلال التركي تحلق في سماء الشهباء ذكر مراسلونا أن طائرات استطلاع لجيش الاحتلال التركي تحلق في سماء منطقة الشهباء. خبر 05 أيار 2023, الجُمُعَةُ - 21:50 2023-05-05T21:50:00 الشهباء وأفاد مراسلونا في المنطقة أن طائرات استطلاع لجيش الاحتلال التركي تحلق في هذه الأثناء في سماء منطقة الشهباء. إقرأ أيضاً القصف التركي يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ريف عين عيسى الشرقي تسبب القصف التركي يوم أمس على قرية الفاطسة بانقطاع... اختتام فعاليات مهرجان الربيع الأول لطلاب السكن الجامعي في جامعة روج آفا اختتمت في مدينة قامشلو فعاليات مهرجان الربيع الأو... أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين خملين وبوزان قدم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي العضوة في...