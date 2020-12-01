طائرات عسكريّة تركيّة تفرّغ حمولتها غرب ليبيا

وأفرغت 3 طائرات شحن عسكرية تركية حمولتها، الثلاثاء، بقاعدة الوطية غرب ليبيا، وفق مصادر "العربية/الحدث".

يأتي ذلك في ضوء تسجيل اختراقات على صعيد الحوار الليبي بين الأطراف المتخاصمة خلال اللقاءات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في الفترة الماضية، وفي أعقاب إعلان الجيش الألماني أنّ أنقرة منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنّها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

ويشار إلى أنّ أنقرة نقلت الآلاف من مرتزقتها في سوريا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق بقيادة فايز السرّاج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

(س ر)