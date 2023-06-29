طائرات الجيش السوداني تقصف مواقع للدعم السريع بالخرطوم

وتأتي هذه الغارات بعد انتهاء هدنة اليوم الواحد التي أعلنها الجيش السوداني خلال أول أيام عيد الأضحى، والتي قالت تقارير إنها شهدت اختراقات تمثلت باشتباكات متفرقة في العاصمة الخرطوم وجنوب أم درمان.

إلى ذلك أعلن والي شمال دارفور جنوب غربي السودان، نمر عبد الرحمن، التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار بالولاية بعد اجتماع ضم عناصر شرطة وأمن ومنظمات مجتمع مدني وأعيان وأبناء من الولاية.

وكانت البعثة الأممية في السودان، اتهمت الأربعاء الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات مختلفة وتنفيذ هجمات عسكرية، رغم إعلان كل منهما هدنة من طرف واحد خلال عيد الأضحى.

(سـ)