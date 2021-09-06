طائرات الاستطلاع التركية تحلق في سماء ريف كوباني الغربي

​​​​​​​تحلق طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء الريف الغربي لمدينة كوباني.
خبر 2021-09-06T19:41:00 كوباني

وتحلق في هذه الأثناء طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء الريف الغربي لمدينة كوباني.

ANHA


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