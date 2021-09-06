طائرات الاستطلاع التركية تحلق في سماء ريف كوباني الغربي تحلق طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء الريف الغربي لمدينة كوباني. خبر 06 أيلول 2021, الأثنين - 19:41 2021-09-06T19:41:00 كوباني وتحلق في هذه الأثناء طائرات استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء الريف الغربي لمدينة كوباني. ANHA إقرأ أيضاً وفاة شابة تعرضت منذ أيام للطعن في الحسكة لقيت فتاة مصرعها اليوم في مدينة الحسكة متأثرة بجرا... تشييع جثمان الشهيد شيع اليوم, أهالي مدينة منبج جثمان الشهيد "عز الدين ... وفد من مجلس سوريا الديمقراطية يزور الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ذكرت مصادر من مجلس سوريا الديمقراطية أن وفداً من ا... الموقع القديم