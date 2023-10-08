طائرات الاحتلال تقصف نقطة للأمن الداخلي ومحطة نفط في ريف ديرك خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 22:34 2023-10-08T22:34:00 قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي نقطة لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومحطة نفط في محيط قرية حمزه بك في ديرك ديرك. إقرأ أيضاً الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرى تل تمر يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الطويلة وتل ط�... إصابة مواطن في القصف الذي استهدف محطة عودة أصيب مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال التركي لمحطة ع... الاحتلال التركي يقصف ريف منبج الشمالي أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن جيش الا...