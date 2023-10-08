طائرات الاحتلال تقصف نقطة للأمن الداخلي ومحطة نفط في ريف ديرك

خبر 2023-10-08T22:34:00

قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي نقطة لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومحطة نفط في محيط قرية حمزه بك في ديرك ديرك.


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