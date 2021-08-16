أخبار عاجلة!طائرات الاحتلال التركي تقصف شنكال

طائرات الاحتلال التركي تقصف شنكال

​​​​​​​قصفت طائرات الاحتلال التركي مركز مدينة شنكال.
خبر 2021-08-16T12:21:00 شنكال

وبحسب المعلومات فأن القصف تركز على السوق القديم في مركز المدينة، دون ورود تفاصيل أخرى حول ذلك.

يتبع..........

(سـ)

ANHA


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