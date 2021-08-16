طائرات الاحتلال التركي تقصف شنكال قصفت طائرات الاحتلال التركي مركز مدينة شنكال. خبر 16 آب 2021, الأثنين - 12:21 2021-08-16T12:21:00 شنكال وبحسب المعلومات فأن القصف تركز على السوق القديم في مركز المدينة، دون ورود تفاصيل أخرى حول ذلك. يتبع.......... (سـ) ANHA إقرأ أيضاً درعا.. هدوء حذر بعد ليلة من القصف والاشتباكات وترقب لتطبيق بنود المقترح الروسي تشهد أحياء درعا البلد هدوءاً حذراً منذ منتصف الليل... جامعة الشرق في الرقة تستمر باستقبال الطلبة وسط تزايد في الإقبال قال الرئيس المشترك لجامعة الشرق في الرقة إنهم اختا... رياض درار تعقيباً على تصريحات بشار الأسد: اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة أكد رياض درار أن اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة في... الموقع القديم