طائرات الاحتلال التركي تقصف منطقة خانتور التابعة لحفتانين تقصف طائرات جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء منطقة خانتور التابعة لحفتانين في جنوب كردستان. خبر 23 حزيران 2020, الثلاثاء - 22:07 2020-06-23T22:07:00 مركز الأخبار وتقصف طائرات جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء منطقة خانتور التابعة لحفتانين في جنوب كردستان. إقرأ أيضاً دمشق تعلن التصدي لهجمات "معادية" في أجواء السويداء ودير الزور أعلنت الحكومة السورية التصدي لهجمات معادية في أجو... استشهاد ثلاث نساء جراء استهداف مسيرة تركية قرية حلنج شرقي كوباني استشهدت ثلاث نساء جراء استهداف مسيرة تركية لأحد من... أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشّهيد زاغروس سري كانيه بترديد الشّعارات وزغاريد الأمّهات شيّع المئات من ... الموقع القديم