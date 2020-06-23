طائرات الاحتلال التركي تقصف منطقة خانتور التابعة لحفتانين

تقصف طائرات جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء منطقة خانتور التابعة لحفتانين في جنوب كردستان.
خبر 2020-06-23T22:07:00 مركز الأخبار

وتقصف طائرات جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء منطقة خانتور التابعة لحفتانين في جنوب كردستان.

 


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