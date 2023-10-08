طائرات الاحتلال التركي تقصف حقلي عودة وكر داهول في تربه سبيه - تم تحديث

قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي محطة عودة للغاز شرق ناحية تربه سبيه.
خبر 2023-10-08T22:15:00 قامشلو

قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي حقلي عودة  وكرداهول شرق ناحية تربه سبيه.


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