طائرات الاحتلال التركي تقصف حقلي عودة وكر داهول في تربه سبيه - تم تحديث قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي محطة عودة للغاز شرق ناحية تربه سبيه. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 22:15 2023-10-08T22:15:00 قامشلو قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي حقلي عودة وكرداهول شرق ناحية تربه سبيه. إقرأ أيضاً الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرى تل تمر يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الطويلة وتل ط�... إصابة مواطن في القصف الذي استهدف محطة عودة أصيب مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال التركي لمحطة ع... الاحتلال التركي يقصف ريف منبج الشمالي أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن جيش الا...