طائرات الاحتلال التركي تقصف حقل نفط قرية تقل بقل في ريف ديرك قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي حقل نفط بالقرب من قرية تقل بقل في ريف ناحية ديرك. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 22:21 2023-10-08T22:21:00 قامشلو وقصفت طائرات جيش الاحتلال التركي حقل نفط بالقرب من قرية تقل بقل في ريف ناحية ديرك. إقرأ أيضاً الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرى تل تمر يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الطويلة وتل ط�... إصابة مواطن في القصف الذي استهدف محطة عودة أصيب مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال التركي لمحطة ع... الاحتلال التركي يقصف ريف منبج الشمالي أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن جيش الا...