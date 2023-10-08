طائرات الاحتلال التركي تقصف حقل نفط قرية تقل بقل في ريف ديرك

قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي حقل نفط بالقرب من قرية تقل بقل في ريف ناحية ديرك.
خبر 2023-10-08T22:21:00 قامشلو

وقصفت طائرات جيش الاحتلال التركي حقل نفط بالقرب من قرية تقل بقل في ريف ناحية ديرك.


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