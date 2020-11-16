تعديلات في هيكلية الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة

عقد المجلس التشريعي لإقليم الجزيرة جلسته الاعتيادية في ناحية عامودا، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة طلعت يونس ونظيرة كورية، ونائب المجلس التنفيذي علي الكعود، ومستشارة الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة جيهان خليل.

وخلال جلسة المجلس تم مناقشة استقالات وتكليفات جديدة ضمن هيكلية المجلس: منها تكليف كل من هندرين سينو، كرئيسة مشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتكليف هدية علي كرئيسة مشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، بعدها تم عرض المكلفين السابقين للتصويت من قبل أعضاء المجلس، وتمت الموافقة بقرار الأغلبية، فيما قام الأعضاء المكلفين الجدد بالمباشرة بمهامهم الجديدة بأداء القسم الدستوري.

كما قدم حسين العزام الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم الجزيرة استقالته من منصب الرئاسة المشتركة للمجلس، وتكريماً لما قدمه العزام من خدمات في تطوير الإدارة الذاتية الديمقراطية، والعمل الجاد والمسؤول أثناء فترة رئاسته تم تكريمه بدرع تذكاري من قبل الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة.

(أ ب)