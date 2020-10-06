تعدي على القيم والأخلاق الإنسانية...مرتزقة تركيا يخربون مقبرة قرية شيخ خورزة

تستمر تركيا ومرتزقتها بجرائمهم في المناطق المحتلة في سوريا، وخاصة في عفرين، في تجاوز لكافة الأعراف والأخلاق الإنسانية، حيث لم تسلم حتى قبور الموتى من جرائمهم.

وبحسب مصادر لمراسلة وكالتنا فإن مرتزقة ما يسمون " صقور الشمال " التابعين للاحتلال التركي، قاموا بالاعتداء على أضرحة الموتى في قرية شيه خورزة الواقعة في ناحية بلبلة بعفرين.

المصادر قالت إن المرتزقة قاموا بتكسير شواهد القبور، وعاثوا في المقبرة خرابًا.

هذا وتعتبر جريمة التعدي على مقبرة قرية شيخ خورزة الثانية، حيث أقدم المرتزقة وبتاريخ 6 تشرين الأول من العام الماضي على نبش القبور في القرية وتخريبها.

هذا وكان هؤلاء المرتزقة قد أقدموا على نبش قبور الكرد الإيزيديين في منطقة سري كانيه أيضًا، وخاصة في قرية جان تمر القريبة من الحدود مسافة 2 كم، بحثًا عن الذهب والأشياء الثمينة.

(م ح/سـ)

ANHA