تعبيراً عن غضبها.. أسرة تحرق نفسها أمام بلدية حزب العدالة والتنمية

يضطر المواطنون الذين سئموا من ممارسات سلطة حزبي العدالة والتنمية (AKP) والحركة القومية (MHP) ولم يتبقَّ أمامهم أي سبيل آخر، إلى انتهاج أساليب لا يرغبونها.

خلال السنوات العشرين لسلطة حزب العدالة والتنمية، بلغت معدلات الجوع، الفقر والبؤس في تركيا وباكور (شمال كردستان) ذروتها. ويعيش المواطنون الذين لا يستطيعون تأمين قوت يومهم حرباً للبقاء. لكنّ ممارسات السلطة تقودهم إلى الموت.

وآخر مثال على هذا كان في مدينة قيصري التركيّة.

قام مواطنٌ في بلدة ياهيالي التابعة لمدينة قيصري ببناء حظيرةٍ لماشيته، فهدمتها بلديّة حزب العدالة والتنمية، ما دفع المواطن الذي لم يُعرف اسمه إلى التوجّه مع زوجته وطفله إلى أمام البلديّة وإحراق أنفسهم هناك.

وهرع المواطنون الذين كانوا في موقع الحادثة إلى إخماد الحريق. ليتبيّن أنّه أسفر عن إصابة المواطن وزوجته وطفلهما، بالإضافة إلى أربعة أشخاصٍ آخرين ممّن حاولوا إخماده.

وتظهر المشاهد التي تداولتها عددٌ من المواقع الإخباريّة الوضع بوضوح.

(ر)