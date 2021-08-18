تعبيد طريق عام بطول 42كم في ريف دير الزور الشرقي

تعرض الطريق العام في الريف الشرقي في دير الزور لعملية تخريب كبيرة بسبب المقذوفات التي أصابته اثناء تواجد مرتزقة داعش في المنطقة.

بلديات الشعب في المنطقة عملت على تسوية الطريق كمرحلة أولى ونقل البقايا ورشها بالماء لتصبح صلبة كفاية لتحمل عملية التعبيد.

وبدأت اليوم عملية تعبيد الطريق الواصل من بلدة البحرة مروراً بمدينة هجين وبلدة الشعفة والسوسة وصولاً إلى بلدة الباغوز بطول 42 كم وعرض يصل إلى 7أمتار وسماكة 10 سم.

ويتم رش الطريق بعد تسويته بمادة الزيرو من ثم وضع طبقة من الزفت لتسوية الحفر وطبقة ثانية لتسوية الطريق وطبقة ثالثة زفت ناعم لتقليل عملية الاحتكاك أثناء سير الآليات على الطريق

والجدير بالذكر تعمل هيئة البلديات والخدمات على تطوير عدد من المشاريع الخدمية في المنطقة مثل محطة مياه الزوية في مدينة هجين ومحطة مياه الشعفة في بلدة الشعفة

(ث ع/سـ)

ANHA