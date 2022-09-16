تعبيد طرق وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.. مشاريع خدمية في دير الزور ومقاطعة قامشلو

وسط الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا، وجرائم الاحتلال التركي، ألا أن خدمة المواطنين تبقى من أولويات بلديات الشعب في المنطقة، والتي تستمر في تنفيذ مشاريع فصل الصيف الحالي، وتحاول قدر المستطاع الانتهاء منها.

أطلقت لجنة الخدمات بمجلس دير الزور المدني ضمن خططها ومشاريعها لعام 2022 مشروع تعبيد بريف دير الزور الغربي واستهدفت خلالها الطريق المؤدي إلى بلدة الحصان.

العمل جرى في طريق الكلاسة الذي يبلغ طوله 1600 متر، طريق دوار الحصان باتجاه الجيعه، مجلس الجلامده ومحطه القطار بطول 4500 متر.

فيما يتم العمل على مد القميص الإسفلتي على الطريق الواصل بين قريتي سفيرة فوقاني وسفيرة تحتاني بطول 1600متر.

وبهذا الصدد تحدث لوكالتنا مدير المكتب الفني في بلديه الشعب في قرية الحصان، عماد عبد القادر، والذي قال "بعد تنسيق لجنة الخدمات والبلديات بمجلس دير الزور المدني تم وضع خطة لتعبيد الطرق في المنطقة ضمن مشاريع عام 2022".

وأوضح "أغلب الطرق التي تم استهدافها كانت تشكل عقبات أمام الأهالي، وسنستمر بأعمالنا حتى تعبيد كافة الطرق المهمة في المنطقة".

وقال المواطن ساهر الأشعب من المدينة "أصبحت الطرق وعرة وتسبب العديد من الحوادث والأعطال في السيارات وتضرر المحاصيل الزراعية نتيجة الغبار، ونواجه صعوبة في التنقل بسبب وعورة الطرق".

وأضاف الأشعب "مشروع التزفيت الذي تم العمل عليه في المنطقة سيخفف عنا عبء كبير وسيساعد جميع المركبات بالتنقل بين أرجاء المنطقة بكل سهوله ونشكر جميع القائمين على هذا العمل".

جل آغا

وفي ناحية جل آغا، بمقاطعة قامشلو أنجرت بلدية الشعب مشاريع مدرجة ضمن مخططها للعام الحالي، وشملت تعبيد طرق وصيانة شبكات الصرف الصحي وتمديد شبكات للمياه.

هذا وفرشت ورش البلدية مسافة 8 كم بالحجر المكسر إضافة لتعبيد الشارع الرئيسي المار وسط الناحية بطول 1 كم وبعرض 6 أمتار.

وفي الريف عُبد الطريق الواصل ما بين قريتي توكل وكركي خلو التابعتين لبلدية عابرة بطول 4 كم.

ولحل مشكلة المياه في بعض الأحياء التي تعاني من انقطاعها، مددت البلدية شبكة للمياه بطول 160 متر.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في جل أغا فيصل حسن أشار أن الميزانية المخصصة لمشاريعهم هي 195 ألف دولار

وأضاف حسن" إن 55 ألف دولار خصص لبلدة عابرة، ومبلغ 55 ألف دولار لبلدة كيشكة، أما بلدية جل آغا خصص مبلغ 85 ألف دولار لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مخططها للعام الحالي من تعبيد وترقيع الطرقات وفرشها بالبقايا والحجر المكسر".

في حين تبلغ كمية المجبول الزفتي المخصص 600 متر مكعب إضافة لـ 4500 متر مكعب من الحجر المكسر، وتخصيص ميزانية 23 ألف دولار لمشاريع المياه.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب أكد أنهم سيسعون للانتهاء من مشاريعهم المدرجة قبل حلول فصل الشتاء.

تل حميس

أنجزت بلدية الشعب في تل حميس 6 مشاريع خدمية في الفترة الأخيرة، تضمن أيضاً تعبيد طرق وصيانة وتمديد شبكات للصرف الصحي والمياه إضافة لتأهيل الحديقة العامة وسط الناحية.

وشملت الأعمال التي قامت بها ورش البلدية في الناحية، وضع الحجر المكسر للطريق الواصل بين قرية المثلوثة، أبو خزف، بطول 3 كم، وطريق قرية القاهرة، وربطه بطريق العام المؤدي الى تل حميس بطول 1كم، وتأهيل الحديقة العامة الواقعة وسط الناحية، وتوسيع عدد من شبكات المياه، وتأهيل أنابيب للصرف الصحي.

كما عملت بلدية الشعب على تعبيد طريق قرية مشيرفة –الحمر بطول 5 كم وعرض 5 متر ويعتبر أطول طريق تم العمل عليه ضمن مشاريع بلدية الشعب في تل حميس.

هذا وعملت ورش بلدية الشعب في ناحية تل حميس على تسوية وتنظيف حديقة الناحية (2 هكتار) والواقعة وسط الناحية وبناء سور وزراعة أشجار.

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية تل حميس، ماويا الحديد " باشرنا بمشاريع خدمية لعام 2022 وهي عبارة عن توسيع شبكات مياه، ومشاريع فرش طرق بالحجر المكسر ".

وأوضحت ماويا الحديد " هذه المشاريع التي يتم تنفيذها هي لتلبية طلبات المواطنين الذين يعانون من سوء الطرق وخاصة في فصل الشتاء، مما سيسهل عليهم حركة المرور"

(كروب /سـ)

ANHA