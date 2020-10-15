تعبيد الطرق الرئيسة في الطبقة وبلدية الشعب تعيد تأهيل طريق هجين -الباغوز

باشرت الورش الخدمية والفنية التابعة لبلدية الشعب في الطبقة أعمال مشروع التزفيت العام لمركز مدينة الطبقة، انطلاقاً من الطريق الواصل بين الحزام المروري للمدينة ومشفى الطبقة الوطني والذي أنجز العام الماضي وساهم باختصار المسافة بين المدينة والمشفى.

ويعد الشارع الواصل لمشفى الطبقة الوطني من الطرق الحيوية ضمن شبكة الطرق في المدينة، كونه يعد الطريق الأقرب للمشفى إذ تم أحداث الطريق المذكور آنفاً بناءً على عدة مقترحات قدمت من قبل إدارة مشفى الطبقة الوطني ومجلس الطبقة المدني في خطوة خفف الكثير من الأعباء عن كاهل المواطن.

'تعبيد الطرق الحيوية ضمن المدينة'

ووفق المخططات التي وضعتها اللجان المشرفة على مشروع التزفيت سيتم العمل على تعبيد الشوارع الأكثر حيوية للمدينة.

وعن خطة عمل الورش الخدمية تحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب عبد الحميد الخمري "بعد الانتهاء من تعبيد الطريق الواصل للمشفى الوطني، ستنتقل الورش إلى تعبيد طريق السوق المركزي والذي يبدأ من أمام مبنى بلدية الشعب في الطبقة وصولاً إلى مفرق الفرن الآلي بمسافة تصل لأكثر من 1500 متر، إذ سيتم تعبيد الجانب الغربي للطريق كونه تم تعبيد الجانب الشرقي خلال المرحلة السابقة لأعمال التزفيت".

وستصل كمية مادة الإسفلت التي سيتم توريدها من مجبل الاسفلت في قرية أبو قبيع إلى أكثر من 7500 متر مكعب من مادة الإسفلت، ستعمل البلدية على تعبيد مسافة تصل لأكثر 5 ألاف متر من الشوارع الرئيسة في مدينة الطبقة، بوتيرة أعمال تستمر لأكثر من 75 يوماً بحسب المشرفين الفنيين.

'استجابة لمطالب الأهالي بلدية هجين ترمم الطريق الرابط بين هجين والباغوز'

استجابت بلدية الشعب في هجين لمطالب الأهالي وبدأت بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين هجين والباغوز والذي يبلغ طوله 35 كم وبعرض 24 م.

وكان الطريق قد تعرض في فترة وجود مرتزقة داعش للمنطقة لتخريب كبير كونه الطريق الأخير إلى الباغوز آخر معاقلهم .

واستجابة لمطالب الأهالي باشرت بلدية الشعب في هجين إعادة تأهيل الطريق وبدأت بإزالة الزفت القديم وفرش الطريق بمادة "البقايا " وردم الحفر وتسوية الطريق لتخفيف معاناة الأهالي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في هجين هتيمي اللوحة قال "تأخرنا في إعادة تأهيل الطريق العام لأننا كنا نعمل على إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في البلدة والآن بدأنا بإعادة تأهيل الطريق آملين أن ننتهي قبل هطول الأمطار".

هتيمي اللوحة بيّن أن طول الطريق الذي سيتم العمل على إعادة تأهيله 35كم، ويخدم كافة القرى التابعة لبلدة هجين وبلدة الباغوز .

(كروب /سـ)

ANHA