أعرب مسؤولون من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن مخاوفهم من أن يؤثر التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية سلباً على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لافتين إلى مخاوف تتعلق بـ"تكرار سيناريو غزو أوكرانيا"، بحسب وكالة رويترز.

وجاء في بيان وزارة الخارجية اليابانية، الثلاثاء، أن: "مسؤولين في كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يتقاسمون وجهة نظر مشتركة مفادها أنهم سيواصلون مراقبة الوضع مع قلقهم من سيناريو الحرب في أوكرانيا".

وغادر كيم جونغ أون الأحد روسيا بعد زيارة أظهرت العلاقة الوثيقة التي باتت تجمعه ببوتين، حيث غذّت هذه الزيارة من المخاوف الغربية من تعاون عسكري بين البلدين.

(م ش)