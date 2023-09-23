تعالي أصوات الكرد والعرب والآشور والسريان المطالِبة بحرية قائدها

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة في 9 أيلول الجاري، تحت شعار (حرية القائد APO ضمان السلام في الشرق الأوسط) خرج أهالي ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة في مظاهرة.

انطلقت المظاهرة من أمام مقر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، بمشاركة المكونات من الكرد والعرب والسريان والآشور، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "حرية القائد أوجلان حرية لكل الشعوب".

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسة في الناحية، وسط ترديد "عاشت مقاومة القائد آبو"، "تحيا مقاومة إمرالي".

ولدى وصول المظاهرة إلى نهاية شارع الشهيد عمر بارافي، تحوّلت إلى تجمّع جماهيري، ألقت خلاله إدارية مؤتمر ستار في ناحية تل تمر مادلين العبيد كلمة، أدانت فيها العزلة المفروضة على القائد، وقالت: "وضع القائد بأفكاره مخططاً لمستقبل مشرق للإنسانية جمعاء، دون تمييز بين طائفة وأخرى، أو قومية أو مذهب، فيما تحاول الدولة الاستعمارية بقاء الشرق الأوسط في تفكك دائم ليسهل عليها السيطرة عليه".

وأضافت مادلين العبيد: "كون مشروع الأمة الديمقراطية المشروع هو الأفضل لكل الدول الديمقراطية؛ لذلك تحاول الدول المعادية لفكر القائد أوجلان ومشروع الإدارة الذاتية، ضرب هذا المشروع بشتى الوسائل".

وطالبت مادلين العبيد كافة التنظيمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك في قضية القائد عبد الله أوجلان وفتح تحقيق دولي حيال الممارسات التي تطبق بحقه.

وتطرقت عضوة مجلس ناحية زركان سماح حمادي إلى دور القائد الريادي في نيل حرية المرأة، وأكدت: "بفضل فكر وفلسفة القائد، أصبحت جميع الشعوب تقف جنباً الى جنب، ضد جميع أشكال التمييز بين الشعوب".

واختتمت المظاهرة بتعالي الهتافات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(م ح)

ANHA