تعالي الأصوات المتضامنة مع حملة KCK   والداعية إلى توسيعها

أطلقت منظومة المجتمع الكردستاني KCK، في شهر أيلول المنصرم حملة" لا للعزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية"، ودعت جميع شعوب المنطقة إلى الانضمام إليها والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان ورفض سياسات الدولة التركية وتحرير الأراضي المحتلة.

وبهذا الصدد تعالت الأصوات التي أعلنت انضمامها للحملة، ودعت إلى توسيعها، وأصدرت اليوم، مؤسسة جرحى الحرب في إقليم عفرين بياناً إلى الرأي العام، أعلنت مساندتها للحملة.

وتجمع العشرات من أعضاء المؤسسة في ساحة مخيم برخدان التابع لناحية فافين بمقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل العضو في لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي عبد الحميد خلوف.

وجاء في نص البيان:

" نحن مؤسسة الجرحى نعلن تضامننا مع الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني التي تهدف إلى فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، كما ندعو شعبنا العظيم إلى الوحدة ومساندة منظومة المجتمع الكردستاني، لأنه أملنا الوحيد، كما يجب تنفيذ جميع قراراته.

وبهذا الصدد نجدد عهدنا أمام شعبنا العظيم وشهداء حرية كردستان والقائد عبد الله أوجلان، أمام قادتنا في منظومة المجتمع الكردستاني برفع مستوى النضال".

(ل ش/سـ)

ANHA