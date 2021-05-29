سير تسويق المحاصيل الزراعية... وتوقعات بـ 5 آلاف طن قمح في منبج

ويشهد القطاع الزراعي بشكل عام في شمال وشرق سوريا هذا العام تضررًا في الزراعة المروية والبعلية على حد سواء، نتيجة انخفاض نسبة هطول الأمطار وحبس دولة الاحتلال التركية مياه نهر الفرات.

ولجني المحصول غير المتضرر دون معوقات، هيأت شركة تطوير المجتمع الزراعي بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين في الطبقة مناخ عمليتي الحصاد وتسويق المحاصيل وتنظيم الإجراءات اللازمة للعمليتين، مع حلول موسم الحصاد.

وذلك من خلال تأمين مستلزمات الحصاد والتنسيق مع وحدات الإطفاء درءًا للحرائق التي انتشرت ضمن المحاصيل الزراعية العام الماضي وسببت ضررًا كبيرًا للقطاع الزراعي والإنتاج المحلي.

الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين الطبقة محمد عبيد النهار قال: نقوم، بالتنسيق مع شركة التطوير المجتمع الزراعي التي تعمل على استصلاح الأراضي وتأمين البذور والسماد الزراعي وإصلاح الآليات الزراعية، على تسهيل عمل المزارع من خلال تقديم المحروقات اللازمة لعمل الحصادات بأسعار مناسبة وتنظيم عملية التسويق.

وأشار العبيد إلى أن التسويق "يتم عن طريق صوامع البو عاصي لعدم توفر صوامع أخرى، بسبب الحروب التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية الاقتصادية للمنطقة".

وفي منطقة منبج بلغت نسبة المساحة المزروعة هذا العام بالقمح المروي 2918 هكتارًا، والبعلي 678 هكتارًا.

وبحسب رئيس مركز شراء قمح في منبج عهد برهو من المتوقع استلام بين 4000 إلى 5000 طن من القمح هذا العام، في حين تصل سعة التخزين للصوامع في مركز الشراء إلى حوالي 9000 طن من القمح.

وعن آلية الاستلام أوضح برهو أنه يتم استلام محصول القمح من الفلاحين عبر شهادات (منشأ) مستخرجة من لجنة الزراعة في المدينة وبالتنسيق مع اللجان الزراعية في الخطوط والمجالس.

ومن جانبه رحب المزارعون بالقرار الصادر من الإدارة الذاتية حول رفع أسعار القمح والشعير، وخاصة أنهم يتلقون الدعم الكامل من مؤسسة الزراعة من المستلزمات الزراعية ومادة المازوت بالسعر المدعوم (75) ل.س والأسمدة والمبيدات الحشرية.

إلى ذلك، قال المزارع نائف الحسن إن "التسعيرة الجديدة لمحصولي القمح والشعير جيدة وأتت في وقتها كوننا في بدء موسم الحصاد، في ظل ارتفاع الأسعار المواد الاولية"، مضيفًا أن الزراعة تأثرت هذا العام، نتيجة شح الأمطار لذلك يوجد ضعف في الإنتاج.

هذا وحددت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تسعيرة جديدة للمحاصيل الزراعية للموسم الحالي، حيث بلغ سعر القمح 1150 والشعير850 ليرة سورية.

وجاءت التسعيرة كخطوة مشجعة للفلاحين ومنافسة عالميًّا، وذلك "بعد مناقشة الدراسات الواردة من الإدارات الذاتيّة والمدنية ولجان الاقتصاد والزراعة لدراسة تكلفة الدونم الواحد والسعر المناسب لهذا المحصول الاستراتيجيّ"، بحسب تصريح سابق للرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا، سلمان بارودو.

والذي صرح أيضًا أن جميع مراكز الاستلام مستعدة لاستقبال مادتي القمح والشعير بدءًا من ٢٠ أيار الجاري.

(س ر)

ANHA