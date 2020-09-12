سيناتور جمهوري: السياسة التركية دفعت أمريكا إلى تكثيف تجهيزاتها للانسحاب من انجرليك

وقال السيناتور الجمهوري إن القاعدة الأميركية في خليج سودا اليوناني قد يكون البديل المحتمل لقاعدة انجرليك التركية، وأضاف السيناتور عن ولاية ويسكونسن رون جونسون، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لأوروبا في مجلس الشيوخ لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية: "لا نعلم ما سيحدث لإنجرليك، نأمل في الأفضل، لكن علينا التخطيط للأسوأ".

الصحيفة أشارت إلى أن أردوغان هدد وصول الأمريكيين إلى القاعدة، التي تقول تقارير إنها تضم عشرات الأسلحة النووية الأمريكية، عدة مرات منذ محاولة الانقلاب الفاشل المزعوم عام 2016.

وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الانسحاب الأمريكي من القاعدة سيشير إلى تحول كبير في ميزان الثقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقال جونسون: "نريد الحفاظ على وجودنا الكامل وتعاوننا مع تركيا، لا أعتقد أننا نريد القيام بهذا التحول الاستراتيجي، لكن سيتعين علينا إعادة النظر في حقيقة الوضع إذ أن المسار الذي يسير عليه أردوغان ليس جيدًا".

ومؤخرًا، تورط أردوغان في نزاعات على الحدود البحرية مع اليونان الأمر الذي دفع مسؤولي الناتو للتدخل من أجل محاولة عدم تصعيد الأمور عسكريًّا بين دولتين أعضاء بالحلف.

وتحتفظ البحرية الأمريكية بقاعدة بخليج سودا على جزيرة كريت اليونانية، وتتزايد أهمية الموقع إلى جانب تصاعد التوترات بين واشنطن وأنقرة.

وقال جونسون: "إنه لمن المؤسف حقًّا المسار الذي يوجه أردوغان تركيا إليه، إنه لأمر مقلق ومزعج للغاية، وهو أحد الأسباب التي تجعلنا بالتأكيد نعمل على زيادة وتحسين تعاوننا العسكري مع اليونان.. زيادة وجودنا بخليج سودا، لأن وجودنا، بأمانة شديدة، في تركيا مهدد بالتأكيد".

(ي م)