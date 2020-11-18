سيناتور أمريكي عن ترامب: لو كان لديه ذرة من كرامة لكان استقال اليوم

وطالب عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، بيل باسكريل، بتقديم دونالد ترامب وإدارته إلى العدالة، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن تايمز.

ورأى باسكريل أن ترامب ارتكب "خيانة عظمى" بمحاولته مهاجمة الانتخابات و"خنق الديمقراطية"، وقال: "شارك في الخيانة، لقد تخلى تقريبًا عن إدارة وحماية أمتنا، لو كان لديه ذرة من كرامة، لكان استقال اليوم".

وطعن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وأحد المرشحين لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، بنتيجة الانتخابات التي جرت بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث حصل حتى الآن جو بايدن إلى290 صوتًا، فيما حصل ترامب إلى 232 صوتًا حتى الآن.

يشار إلى أن ترامب أقر بخسارته بالانتخابات في تغريدة على تويتر لكنه ربطها بالتزوير.

(س ر)