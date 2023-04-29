سيهانوك ديبو: مبادرة الإرادة الذاتية لاقت ردود أفعال إيجابية ومهمة على المستوى الوطني والإقليمي

وجاء حديث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، سيهانوك ديبو، خلال محاضرة ألقاها مساء اليوم، في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستاني HRRK، في مدينة قامشلو تحت عنوان" الأزمة السورية. آفاق وطرق الحل" بحضور العشرات من المثقفين والسياسيين.

خلال المحاضرة شدد ديبو على ترابط المتغيرات والأحداث على الساحة الدولية فيما بينها وتأثيرها على الواقع السوري، مؤكداً :" نستطيع وصفها بالمرحلة المتغيرة ، القوى متصارعة فيما بينها، وهي مرحلة تغير وانتقال إلى نظام مهيمن متعدد الأقطاب، ومنها الصراع الدائر في السودان، ما هو إلا صراع الهيمنة بين القوى العالمية، وبالتأكيد يؤثر على سوريا وأزمتها."

وحول ما يحدث من تقارب الحكومات العربية مع حكومة دمشق أشار سيهانوك ديبو: "نحن مع تحسين العلاقات السورية مع كافة البلدان الإقليمية، كوننا نؤمن بأن سوريا جزء لا يتجزأ من المحيط الإقليمي، ولكننا نعتقد أن هذه التقاربات ومحاولات التطبيع لن تنجح بسبب تداخل أجندات هذه الأطراف، حيث نجد أن كافة التقاربات مشروطة، والبلدان العربية لها رؤى مختلفة."

وقيّم ديبو الاجتماع الرباعي الأخير بين روسيا وتركيا وإيران وسوريا قائلاً: "عدم وجود بيان ختامي للأطراف المجتمعة، أثار بعض التحفظات، وخاصة تضارب المواقف بعد الاجتماع بين دمشق وأنقرة اللتين فندتا بعضهما في عدة أمور، تثير الكثير من التساؤلات حول نتائج الاجتماع، حيث تبين التناقضات بين الأطراف أن هناك عوائق تحول دون اتفاقها، ومع ذلك لا نستبعد خطورة الاجتماع، حيث كان هناك اتفاق موحد على عداوة القضية الكردية."

وحول مبادرة الإدارة الذاتية قال ديبو: "المبادرة هي حل لآفاق الأزمة وهي تخصيب عالي للقرار الأممي 2254 وهي مشروع متكامل وحل للأزمة من كافة الجوانب، ولا يتعارض مع القرار الأممي بحكم ديمقراطي غير طائفي لسوريا ووقف العمليات العسكرية ومحاربة الإرهاب، وهو جواب للسوريين وأزمتهم حيث فشلت كل من أستانة وجنيف والمسارات الأخرى عن ترجمة الحل، على عكس مشروع الإدارة الذاتية الذي هو حل لكافة السوريين وهو قابل للتطوير من كافة الجوانب، حيث يناقش أبعاد الأزمة و منها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية."

وحول المواقف من المبادرة كشف ديبو أن هناك الكثر من المواقف الإيجابية حتى الآن وقال: "هناك مواقف إيجابية على المستوى الإقليمي والوطني وسيتم العمل على إعداد اللقاءات والمشاورات لتطوير وتضمين الرؤى المشتركة، وسيكون ذلك حلاً مستداماً للأزمة السورية. والمبادرة هي صنع لتاريخ جديد يليق بتاريخ المنطقة وشعوبها والتضحيات التي قدموها، وهي واضحة ولا تستقبل أي تشويش، وتدل على قوة وفعالية الإدارة ."

ولحل الأزمة السورية المتفاقمة، أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 18 نيسان الجاري، مبادرة لحل الأزمة السورية، لإنهاء معاناة الشعب السوري، تضمنت 9 بنود، وصفها مراقبون بالهامة ومن شأنها حل الأزمة السورية.

وتأتي هذ المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات تحت عنوان (رؤى تحت المجهر، الأزمة السورية. آفاق وطرق الحل) ينظمها اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان في مركزه في مدينة قامشلو.

(خ ع/ك)

ANHA