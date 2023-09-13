سياسيون: صمت القوى الدولية يشجع تركيا لارتكاب المزيد من المجازر

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن تكاتف أبنائها أفشل مساعي دولة الاحتلال في المنطقة.

رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، أحمد الخلف أوضح: "شهدت مناطق شمال وشرق سوريا أحداثاً متسارعة، منها الحملات الإعلامية المغرضة والهجمات على مناطق دير الزور باتفاقات مسيّسة من حكومة دمشق، وتكثيف دولة الاحتلال التركي الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهداف الأهالي والمناطق المأهولة بالسكان".

وأكد أن الهجمات الأخيرة ضد مناطق شمال وشرق سوريا والهجوم على منبج أمام مرأى العالم دليل واضح على التآمر على مشروعهم، مشروع الأمة الديمقراطية.

وأضاف الخلف: "قوات سوريا الديمقراطية أفشلت كل المخططات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وردع الهجمات الأخيرة كانت ضربة قوية لهم. ودليل على أن قواتنا هي سد منيع أمام مخططات تلك العصابات المسلحة والمرتزقة".

وأشار الخلف إلى أنه وبرغم من كل تلك الهجمات: "لم نتوانَ عن صدها بإرادتنا ووعينا ووعي الشعب والشيوخ المتواجدين في المناطق المحررة من جميع الأنظمة الرأسمالية، والمبنية على أُسس ومبادئ الأمة الديمقراطية".

فيما بيّن رئيس مكتب التنظيم لمجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، ياسر الكردي، أن: "دولة الاحتلال التركي تستمر في هجماتها على مناطق شمال شرق سوريا، وارتكبت مجازر بحق أبناء المنطقة وسط صمت من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي تلعب دور المتفرج ولم تحرك ساكناً رغم كل الهجمات الشرسة التي تتعرض لها المنطقة".

وأوضح: "إن تكثيف الهجمات ناتج عن اجتماع أستانا بين حكومة دمشق وروسيا ودولة الاحتلال التركي".

وانتقد، ياسر الكردي القوى الدولية لصمتها ودعمها وتشجيعها لدولة الاحتلال التركي للاستمرار بشن هجماتها على مناطق شمال شرق سوريا ضاربة المواثيق الدولية بعرض الحائط وعدم الحفاظ على حسن الجوار.

وطالب ياسر الكردي المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالخروج عن صمتها "المعيب بحق الإنسانية" وردع دولة الاحتلال التركي وإيقاف مجازرها بحق أبناء شمال وشرق سوريا. ونوه إلى أن صمت القوى الدولية يشجع تركيا على ارتكاب المزيد من المجازر.

(خ)

ANHA