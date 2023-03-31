سياسيون: قرار منظومة المجتمع الكردستاني يعبّر عن الديمقراطية والسلام

أعلنت الرئيسة المشتركة للهيئة القياديّة لمنظومة المجتمع الكردستاني، بسه هوزات، خلال برنامجٍ بثّته مديا خبر في السابع والعشرين من آذار الجاري، عن تمديد عملية وقف إطلاق النار حتّى الانتخابات التركيّة. وحول هذا الموضوع، تحدّث سياسيو شمال وشرق سوريا لوكالتنا.

"ليرَ العالم أخلاق منظومة المجتمع الكردستاني"

قال الأمين العام للاتحاد الليبرالي الكردستاني، فرهاد تيلو إنّ قرار منظومة المجتمع الكردستاني بتمديد عملية وقف إطلاق النار نابعٌ من واجب أخلاقي وإنساني وتابع: "قرار منظومة المجتمع الكردستاني صائب ويعبّر عن الديمقراطية والسلام والاستقرار. ليرَ العالم قرار منظومة المجتمع الكردستاني. لم تتّخذ دولة الاحتلال التركي مثل هذا القرار حتّى الآن، بل على العكس من ذلك، كثّفت من هجماتها على كلّ من باكور وباشور وروج آفاي كردستان".

"سيخلق حالةً من الاستقرار للانتخابات"

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري (البارتي)، نصر الدين إبراهيم إنّ قرار منظومة المجتمع الكردستاني قرار مهمّ وقيّم لأنّه سيخلق حالة من الاستقرار للانتخابات وهذا ما سيمنع سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية من التلاعب بالانتخابات.

وأشار نصر الدين إلى أنّه وبالرغم من قرارات السلم هذه فإنّ دولة الاحتلال التركي تواصل هجماتها على باكور، باشور وروج آفاي كردستان وحتّى شنكال وتابع حديثه قائلاً: "على المجتمع التركي أن يلعب دوره للإطاحة بسلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في الانتخابات".

ANHA