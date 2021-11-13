سياسيون: موقف شعبنا موقفٌ تاريخي وبتبني الشهداء يظهر وحدة الشعوب

أقيم يوم أمس مراسم تشييع الشهيد يوسف كلو وحفيديه محمد ومظلوم الذين استشهدوا في حي الهلالية في مدينة قامشلو يوم التاسع من تشرين الثاني الجاري إثر هجوم تركي بطائرة بلا طيار.

شارك الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة والأحزاب السياسية الموجودة في شمال وشرق سوريا وممثلي الإدارة الذاتية في مراسم التشييع. خلال مراسم التشييع شارك أعضاء الأحزاب السياسية أراءهم مع وكالتنا.

أوضح عضو الهيئة التنفيذية في المؤتمر الوطني الكردستاني أكرم حسو أن الهجمات التي تشنها الدولة التركية المحتلة على الشعب الكردي في هذه المرحلة تشير إلى ضعفها وانتصار ثورة روج أفا وتابع " لا يمكن يوماً كسر أمل وإرادة الشعب الكردي بهذه الهجمات".

وذكر أكرم حسو أنهم وبصفتهم الشعب الكردي في روج أفا فإنهم يعدون بالسير على خطا شهدائهم تى ينالوا حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات في سوريا الجديدة وتابع " نحن نثق أن كل شعبنا في روج أفا سيجدد اتحاده بهمةٍ وحماسة كبيرة وبمقاومةٍ عظيمةٍ ليستطيعوا كسر هذا الاحتلال. سيخرج الشعب بمقاومته المحتل من كل المناطق المحتلة".

وأشار أكرم حسو إلى دور القوى الضامنة وقال "كما هو معروف فإن قوات روسيا وامريكا هي قوات ضامنة في المنطقة ،لكن هناك سياسة تُطبق وهذه السياسة هي سياسة الدولة التركية. تلعب قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية دوراً دبلوماسياً كبيراً على المستوى الدولي. وهذا ما يجعل الدولة التركية تخاف وتقوم بارتكاب المجازر بحق الشعب".

كما تحدث عضو الهيئة الوطنية العربية حكمت عرب الحبيب أيضاً ووصف هجمات الدولة التركية وارتكابها المجازر بالطائرات المسيرة بالحرب القذرة وأوضح أن الهدف من هذه التصرفات هو كسر إرادة الشعوب واستهداف مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وذكر حكمت الحبيب أنهم كأحزابٍ سياسية موجودة في شمال وشرق سوريا ينددون بجرائم الدولة التركية ويؤكدون أنهم سيناضلون ضد الدولة التركية المحتلة وقال "نطالب روسيا وأمريكا بإيقاف هجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا".

وتابع حكمت الحبيب حديثه قائلاً "وظيفتنا على هذا الأساس هو أن نتوحد وأّلّا نستجيب للحرب الخاصة التي تطبقها الدولة التركية. وأن نكون جاهزين على الدوام للدفاع عن منطقتنا أمام هجمات الدولة التركية المحتلة. نعد شعبنا أن نواصل نضالنا حتى نتوصل لسوريا ديمقراطية".

وأوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي سليمان عرب أن القوى الدولية اليوم تلتزم الصمت حيال هجمات الدولة التركية المستبدة على المنطقة وقال " إن كانت هذه القوى مسؤولة عن تسوية ما كان من المفترض أن تحقق استقراراً بعد هزيمة داعش".

وأشار سليمان عرب إلى موقف الشعب أمام الهجمات وقال "موقفهم هو موقفٌ تاريخيٌ ،يتصدون المجازر والهجمات. هذا الشعب سيثور دوماً ولن يقبل هذا الأمر وسيطبق مشروع الأمة الديمقراطية هذا".

واختتم سليمان عرب حديثه قائلاً " أظهر شعب روج أفا وخاصة شعب قامشلو وحدة الشعوب من خلال تبنيه للشهداء ".

شارك آلاف الأهالي بمراسيم تشييع شهداء عائلة كلو الثلاثة في مقبرة الشهيد دليل ساروخان.

ANHA