سياسيون: حرية الشعوب في الشرق الأوسط مرهونة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

أكدت الرئيسة المشتركة لمكتب التنظيم في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة منبج ريم درويش: "إن فكر القائد عبد الله أوجلان فكر تحرري، واستطعنا أن نواجه به كل الأنظمة الاستبدادية الرأسمالية والسلطوية التي حاولت تقسيم المنطقة وفرض السيطرة على شعوبها، والمؤامرة الدولية جاءت لاستهداف هذا الفكر الذي انتشر في العالم أجمع".

ريم درويش أوضحت أن: "فكر القائد عبد الله أوجلان وأيدولوجيته أثرت على كل الشعوب بكل الأطياف والثقافات في الشرق الأوسط، ووحدت بين جميع المكونات، مما جعل هذا الفكر سلاحاً للوقوف به أمام سياسات الدول السلطوية التي تصنع النزاعات والفتن بين الشعوب من أجل استعبادهم وعلى رأسهم دولة الاحتلال التركي".

وأكدت ريم درويش: "إن شعوب الشرق الأوسط التي عرفت حريتها عن طريق فكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته ستتوحد وسترفع من وتيرة نضالها من أجل تحقيق حريته الجسدية، لأنه لا يوجد حرية بدون حرية قائد الإنسانية عبد الله أوجلان".

عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة منبج محمود جمو قال: "قامت قوى الحداثة الرأسمالية وعلى رأسهم دولة الاحتلال التركي بتكثيف جهودها للقضاء على فكر القائد وفلسفته بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وضغطت على العالم أجمع ليعاونها على هذه المؤامرة، لأن فكر القائد عبد الله أوجلان يقف ضد سياسات الرأسمالية التي تسعى لامتصاص دماء الشعوب ومقدراتها في شرق الوسط".

وتابع جمو: "اعتقدت تلك الدول المتآمرة أنها ستقضي على فكر القائد من خلال المؤامرة، ولكن القائد استطاع من داخل سجن إمرالي أن يفشل المخططات الخبيثة لتقسيم المنطقة وإثارة نزاعات عرقية وأثنية وقومية، وبمقاومته أمدنا بالقوة والعزيمة لنواجه تلك المخططات".

ولفت محمود جمو: "إن ما يحصل من تحالفات للقوى الدولية في الشرق الأوسط هي بوادر حرب عالمية ثالثة يُخطط لها، وما يفشل هذه المخططات وينزع فتيل الحرب هو فكرة الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد. فلسفة القائد عبد الله أوجلان هي الحل الوحيد لجميع الصراعات والأزمات على مستوى شرق الأوسط عامة وسورية خاصةً، مشروع الأمة الديمقراطية هو طريق الشعوب نحو السلام والحرية في ظل هذه الصرعات".

وشدد جمو في حديثه على أن: "حرية الشعوب مرهونة بحرية القائد الجسدية ولا يمكن أن تتحقق بدونها، واليوم ما نراه من تكاتف لجهود كل الأحرار في العالم من خلال الحملات المطالبة بحرية القائد الجسدية هو دليل على أن القائد عبد الله أوجلان هو مصدر الحرية والسلام لكل العالم، وستتضافر جهود كل المنادين بالحرية حتى تحقيق الحرية الجسدية له".

(م ش/د)

ANHA