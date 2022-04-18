سياسيون: حرية الشعب السوري مرتبطة بحرية القائد أوجلان

تفرض سلطات دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة بحق القائد أوجلان، ويؤكد سياسيون أن هذه جريمة ضد الإنسانية ولا يمكن ضمان حرية الشعوب بدون حرية القائد أوجلان.

عبد الحليم أحمد لاوي، عضو حزب اتحاد الشغيلة الكردستاني في كركي لكي، صرح لوكالتنا: "أنّ العزلة على القائد أوجلان في سجن إمرالي هي جريمة ضد الإنسانية، ويجب إنهاؤها. يجب أن يلتقي القائد مع أسرته وموكليه، يجب كشف وضع القائد أوجلان للشعب".

العزلة هي لسد الطريق أمام الحلول

وشدد عبد الحليم لاوي على ضرورة معرفة وضع القائد أوجلان، وقال: "لأنه مفتاح الحل الوحيد للصراع المستمر في المنطقة، والصراعات المستمرة منذ 150 عاماً. تشدد الدولة التركية العزلة عليه لسد الطريق أمام الحلول، مؤكداً أنها جريمة كبرى".

ويؤكد لاوي أن فك العزلة والحرية الجسدية للقائد أوجلان كفيلة بنشر السلام في المناطق التي تشهد صراعات، وإيقاف سفك الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح لاوي أن "دولة الاحتلال التركي بعقليتها المستمدة من أجدادها وآبائها أدخلت المجتمع التركي في مستنقع، وأن خروجه من هذا المستنقع متعلق بفك العزلة المفروضة على القائد أوجلان وحريته".

وشدد لاوي على ضرورة تصعيد الديمقراطيين والمؤمنين بالإنسانية وكافة الشعوب المضطهدة النضال للكشف عن وضع القائد أوجلان الذي يناضل من أجل السلام وتحقيق الحرية الجسدية له.

خالد عثمان عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي، أوضح أن القائد أوجلان معتقل في جزيرة إمرالي جسدياً، إلا أن فكره النير الديمقراطي انتشر بين شعوب المنطقة. وقال: "لا يمكن ضمان حرية الشعوب في سوريا والشرق الاوسط دون حرية القائد أوجلان الجسدية".

يؤكد عثمان أن تحقيق السلام في المنطقة مرتبط بالحرية الجسدية للقائد أوجلان الذي قدم ويقدم الحلول المطلوبة للمشاكل العالقة في المنطقة.

(آ)

ANHA