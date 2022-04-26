سياسيون: هجمات الدولة التركية نتيجة الخوف من فكر الشعب

ترتكب الدولة التركية شتى أنواع الجرائم بحق أهالي شمال وشرق سوريا؛ إذ تشنّ الهجمات عليهم بالطائرات المسيّرة تارة وبراً تارةً أخرى. وتسفر هذه الهجمات عن استشهاد المواطنين.

حول هذا الموضوع تحدّث سياسيون في شمال وشرق سوريا لوكالتنا.

أوضح الرئيس المشترك للحزب الجمهوري الكردستاني، بكر عيسى، أن هجمات الاحتلال التركي على الكرد لم تتوقف، وتابع "تعمل الدولة التركية الفاشية بعيداً عن مصلحة الشعوب، وهي تشترك مع العالم في رؤية مشروع روج آفا خطراً على سلطتها، وهذا كله؛ لأنها تسير على أساس الأمة الديمقراطية".

وذكر بكر عيسى أن الدولة التركية المحتلة تسعى بهذه الهجمات إلى زعزعة استقرار روج آفا وخلق الفوضى فيها؛ للقضاء على ثورتها وقال: "إن الدولة التركية متخوفة من أفكار الشعوب في روج آفا، ولهذا تستهدف المواطنين بالطائرات المسيّرة".

كما بيّن بكر عيسى أن أميركا وروسيا، تدعم الدولة التركية المحتلة في هجماتها على روج آفا، واختتم حديثه قائلاً: "الشعب لم يعد ينكسر أو يُباد على الرغم من كل أنواع الهجمات. فليدركوا أن هذا الزمان ليس كسابقه، وأن الكرد ليسوا كما كانوا في السابق".

هذا وذكرت الممثلة المشتركة لحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، هيفا محمود، أن الدولة التركية المحتلة تستهدف المواطنين بالطائرات المسيّرة منذ عام، وقالت: "نحن نعتبر هذه الممارسات ممارسات إرهابية، لأنها ترهب شعوب المنطقة. ومن جانب آخر، فإن تركيا قلقة من انتشار تجربة الإدارة الذاتية في تركيا".

وتابعت هيفا محمود حديثها "ترتكب الدولة التركية جرائم حرب بحق الإنسانية. إنّ ممارسات الاحتلال التركي هي خارج القوانين الداخلية والخارجية، ومع ذلك فهي لا تُحاكم عليها".

وفي ختام حديثها؛ دعت الممثلة المشتركة لحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، هيفا محمود، التحالف الدولي إلى قطع الطريق أمام هجمات الدولة التركية المحتلة على أهالي شمال وشرق سوريا ومنعها".

(ر)

ANHA