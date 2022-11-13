سياسيون: استخدام الأسلحة الكيماوية دليل هزيمة دولة الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي في حربها ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، مستخدمة الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

في 18 تشرين الأول المنصرم، نشر مركز الدفاع الشعبي سجل 17 مقاتلاً ومقاتلة، استشهدوا بالأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع.

بهذا الخصوص، قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو، لوكالتنا "ما تتعرض له مناطق الدفاع المشروع من الهجمات الوحشية والأسلحة الكيماوية، هي جريمة حرب ضد الإنسانية".

وأضاف عليكو "يصعّد أردوغان من سياسته وهجماته، سواء على مناطق الدفاع المشروع أو على شمال وشرق سوريا وحتى في الداخل التركي، من اعتقال السياسيين والصحفيين والبرلمانين والناشطين، وآخره كان اعتقال رئيسة اتحاد الأطباء في تركيا (شبنم فنجانجي)، بعد قولها إن جيش الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع".

واعتقلت سلطات دولة الاحتلال التركي في 26 من شهر تشرين الأول المنصرم، رئيسة المجلس المركزي لاتحاد الأطباء التركي (TTB)، شبنم كورور فينجاني، التي قالت إنه يجب التحقيق في هجمات الأسلحة الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

PDK يخدم الاحتلال لمحاربة الكريلا

قال عليكو إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتهج الخيانة"، مضيفاً "الديمقراطي الكردستاني يخدم سياسة دولة الاحتلال التركي التي تستغله لتنفيذ مشاريعها الاحتلالية، وخير دليل على ذلك مصادرة الديمقراطي الكردستاني الأقنعة الواقية المرسلة إلى مقاتلي الكريلا لحماية أنفسهم من الأسلحة الكيماوية".

وتابع عليكو "أردوغان أصبح خطراً حقيقياً على السلم الأهلي من خلال سياسته التي تعمق الأزمات في الشرق الأوسط".

ونوه عليكو إلى أن "دولة الاحتلال التركي تعيش اليوم حالة إفلاس سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية بعد الخسائر التي تعرضت لها في مناطق زاب وآفاشين ومتينا، وعلى الرغم من استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا لم تستطع التقدم خطوة واحدة في المنطقة".

القوى الدولية شريكة الاحتلال التركي

استنكر عليكو الصمت الدولي أمام الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا، وقال: "هذا الصمت يصب في مصلحة الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإنسانية، لكن المجتمع الدولي في صمته أصبح شريكاً للمحتل التركي في قتل الشعب الكردي وخاصةً قوات الكريلا الذين يمثلون كافة شرائح الشعب الكردستاني".

وطالب عليكو في نهاية حديثه "الشعب الكردستاني ودعاة الديمقراطية والإنسانية بأن يكونوا صفاً واحداً ويداً بيد لمواجهة جيش الاحتلال التركي".

"استخدام الكيماوي يعني نهاية دولة الاحتلال التركي"

من جانبه، استنكر عضو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، مصطفى هورو، استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وقال إن "استخدام الدولة التركية الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد قوات الكريلا، يدل على إفلاسها من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية، "تركيا تحارب الكريلا والشعب الكردي منذ أكثر من 40 عاماً بكل قدرتها العسكرية، ولم تستطع إنهاء وجودهم في كردستان، على الرغم من دعم حلف الناتو".

أشار هورو إلى أن دولة الاحتلال التركي تحارب الكريلا للقضاء عليهم واحتلال أراضي كردستان، وبعد هزيمتها في مناطق زاب وآفاشين ومتينا وتلقي ضربات قوية على يد مقاتلي الكريلا، لجأت إلى استخدام الكيماوي.

PDK له يد في استشهاد 17 من مقاتلي الكريلا

ونوّه هورو إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قام بمصادرة المعدات الطبية والأجهزة التي كانت ستصل إلى قوات الكريلا لحماية أنفسهم من الأسلحة الكيماوية، وبسبب هذه الخيانة استشهد 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا".

على الشعب مساندة الكريلا

وطالب عضو الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، مصطفى هورو في ختام حديثه، الشعب الكردي بالتكاتف لمساندة قوات الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي وفضح ممارسات وجرائم الدولة التركية.

(ك)

ANHA