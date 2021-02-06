سياسيون: على الديمقراطي الكردستاني أن يبيّن موقفه من القضية الكردية

وتتواصل ردود الفعل الشعبية والسياسية المناهضة لصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال جرائم واحتلال الدولة التركية للمناطق الكردية سواء في باشور كردستان (جنوب كردستان)، أو في روجافي كردستان(غرب كردستان)، بالإضافة للصمت وعدم إظهار أي رد أو موقف تجاه وحدة الصف الكردي التي يتطلع إليها كافة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة.

وكان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستانيةKCK، جميل بايق قد أشار خلال مقابلة أجرتها قناة Stêrk Tv بتاريخ التاسع والعشرين من كانون الثاني الفائت إلى أن الشعب الكردي أمام فرصة تاريخية، وقال “نحن نؤكد للشعب الكردي وللعالم أجمع أننا لا نعادي كيان وحكومة جنوبي كردستان، ونقبل بالبيشمركة أيضاً، وليست لدينا أية مشكلة معهم”.

وتابع بايق حديثه بالقول “ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني للكف عن ممارسة العمالة لصالح تركيا، والتوقف عن خدمة سياسة الإبادة والتجسس على حزب العمال الكردستاني”.

ومن جانبه وفي السياق ذاته أشار البرلماني في مجلس النواب العراقي إلى أنّ رسالة الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK مهمة للغاية، وأن سيادة إقليم كردستان ليس ملكاً لطرف واحد بل لجميع الكرد، فيما دعا الإداري في الاتحاد الوطني جميع الأحزاب الكردية إلى إدراج القضايا الوطنية على رأس أعمالها.

وفي هذا السياق قال الإداري في لجنة التدريب لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني عارف حبش بأن "الخلافات قضية وطنية مرتبطة بالشعب، وفي قضية الشعب الكردي هناك عدوّ يريد إبادة الكرد وطرف منه يساعده على ذلك، لذا فإن الشعب الكردي وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يرتاح ضمن دائرة تلك السياسات".

وأشار إلى أنّ الشعب الكردي واعٍ لما يحدث من حوله ويريد أن يحقق الوحدة الوطنية الكردية لتخرجه إلى بر الأمان وتخلصه من محاولات الاحتلال والإبادة التي يتعرض لها منذ عصور، وأنه بات لا يرضى بمساندة العدو والسير في نهج مناهض للقضية الكردية ولا بتبادل السياسة مع الاحتلال التركي أو العمل لصالحه.

ونوه عارف إلى أنه "بينما الشعب الكردي يتعرض للإبادة والانحلال على يد أعدائه، هم بحاجة إلى تحقيق الوحدة الوطنية الكردية عن طريق أشخاص يمكنهم تمثيل الشعب بكل أطيافه وباستطاعتهم تطبيق مصالح ذلك الشعب".

ويرى عارف حبش أنه في دعوة الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني جميل بايق خطوة جيدة للتقدم نحو الوحدة الوطنية الكردية وإظهار موقف موحد تجاه القضية الكردية من قبل كافة الأطراف الكردستانية.

ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا كاميران كنجو بأن "هناك خطوات لتحقيق الوحدة الوطنية بالرغم من الخلافات التي تظهر بين الأطراف الكردية، وعليه يجب على كافة الأطراف الكردية أن تظهر موقفها تجاه القضية الكردية والوحدة الوطنية".

وطالب كنجو من الحزب الديمقراطي الكردستاني بدوره أن يبين موقفه وسياسته من القضية الكردية ووحدة الصف الكردي.

وتابع بالقول "في وقت وصلنا فيه لمرحلة إيجابية وتحقيق خطوات على مستوى جيد لأجل الشعب الكردي ومصالحه في أجزاء كردستان الأربعة يجب أن تتبين مواقف كافة الأطراف ويوحدوا موقفهم من القضية الكردية".

(م ع/ج)

ANHA