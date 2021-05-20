سياسيون: على الأحزاب والقوى السياسية في باشور إظهار مواقف جدية حيال الهجمات التركية

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان المنصرم، هجمات على مناطق آفاشين وزاب ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وذلك بعد فشل هجمات ومخططات الاحتلال في غاري في منتصف شباط الماضي.

وحول مواقف القوى السياسية الكردية إزاء هجمات الاحتلال التركي، التقى مراسل وكالتنا مع سياسيين من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

'تاريخ مليء بالمجازر'

عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، هيفين سليمان، قالت إن تاريخ الدولة التركية معروف بالمجازر والقتل والاحتلال، ويستمر (الاحتلال التركي) بذلك حتى اليوم الراهن، لافتة إلى أنه يقوم بتغيير ديمغرافية المناطق التي احتلها أمام مرأى العالم.

وبيّنت هيفين سليمان أن الدولة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية هي الراعية الأساسية لمرتزقة داعش والمرتزقة السوريين التابعين لها، إذ قامت بتوطينهم في المناطق المحتلة مثل عفرين وسري كانيه وكري سبي لتوسيع دائرة نفوذها في المنطقة.

'دولة خطيرة'

وترى هيفين سليمان أن الدولة التركية باتت دولة "خطيرة في الشرق الأوسط نتيجة سياساتها الفاشية والاحتلالية".

ودعت في ختام حديثها القوى السياسية والأحزاب الكردية في أجزاء كردستان الأربعة، وخاصةً في جنوب كردستان إلى توحيد صفوفها والوقوف في مواجهة الاحتلال وسياسة الإبادة ضد الكرد، مبينة أن الهجوم على مناطق مديا يستهدف جميع الكرد".

واتفق معها في ذلك عضو الحزب الديمقراطي الكردي السوري، مصطفى هورو، الذي قال إن هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع (مديا) هدفها النيل من إرادة الكرد.

'صمت غالب'

ومضى لافتًا إلى الصمت الغالب على مواقف بعض الأحزاب الكردستانية، منتقدًا إياها بالقول: "مع الأسف بعض الأحزاب لم تقم بمجابهة هذه الهجوم حتى الآن ولو حتى عبر بيان".

وأضاف هورو "يجب على الأحزاب الكردية الخروج من إطار المصالح الشخصية والتفكير بالمصلحة الوطنية والواجب الوطني، وعلى الأحزاب القوى السياسية في جنوب كردستان أن تبدي مواقفها إزاء الهجمات والمخططات التركية"، منوهًا أن "هذه الهجمات تستهدف مكتسبات الكرد".

ودعا مصطفى هورو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى لعب دوره الوطني تجاه الشعب الكردي وحمايته، وألا يقف موقف المتفرج حيال المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في مناطق آفاشين، زاب ومتينا.

(س ر)

ANHA