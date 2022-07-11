سياسيون يطالبون المجتمع الدولي برد الجميل لأهالي شمال وشرق سوريا: يجب إغلاق المجال الجوي

نددت أحزاب ومنظمات شمال وشرق سوريا، خلال أنشطة متنوعة، بتهديدات دولة الاحتلال التركي ضد مكونات المنطقة. حيث طالبت خلال بيان لها في 28 حزيران المنصرم، القوى الدولية بإغلاق المجال الجوي للمنطقة أمام الاحتلال التركي.

في هذا السياق، أشار سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو، إلى أن دولة الاحتلال التركي تستغل الظروف الدولية وانشغال العالم بالحرب الروسية – الأوكرانية كما تعمل على توجيه الناخب التركي عن الأزمة الاقتصادية والديمقراطية إلى الخارج بالقيام بالمزيد من الأعمال العدوانية على الأراضي السورية، وبيّن أن مبادرة الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا جاءت رداً على مخططات الإبادة التي تحاك ضد المنطقة.

وتطرق كوفان كنعو إلى الحديث عن سياسات الاحتلال التركي التي تحارب المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا والقضية الكردية، وقال "الاحتلال التركي يحارب كافة المشاريع الديمقراطية ولا يريد الحل للقضية الكردية، ويحارب أي قوى كردية تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي".

وتابع "الجرائم والتهديدات التركية تساعد على إنعاش خلايا مرتزقة داعش. إن وجود مرتزقة داعش يهدد المجتمع الدولي بشكل عام لهذا السبب التحالف الدولي مطالب بمنع ظهوره من جديد".

كنعو أكد، خلال حديثه، أن الصمت الدولي يشجع تركيا على ارتكاب المزيد من المجازر، وقال "قدمنا مطالبنا للتحالف الدولي والاتحاد الروسي والأمم المتحدة لِلجم تركيا عن ارتكاب الجرائم".

في السياق نفسه، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا - البارتي، عباس حسين، "إن الاحتلال التركي يستمر في هجمات الإبادة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة المتمثل بالإدارة الذاتية للحصول على مقايضات دولية على حساب الشعب الكردي".

عباس حسين أكد أن "تركيا لها تاريخ دموي بحق شعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي، وتحاول اليوم إبادته وخاصة بعد هزيمة مرتزقة داعش، من خلال استهداف الشخصيات الوطنية بالطائرات المسيّرة واحتلال المزيد من الأراضي السورية، وسط صمت دولي".

لفت حسين "أن شعوب شمال وشرق سوريا قدمت خدمة كبيرة للمجتمع الدولي من خلال هزيمة الإرهاب، واليوم، المجتمع الدولي مطالب بحماية هذه المكونات التي قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى، وقام بتأسيس إدارته من أجل مستقبل مشرق".

وفي الختام، طالب القوى الدولية والتحالف الدولي بإغلاق المجال الجوي للمنطقة أمام الدولة التركية المحتلة. وشدد على ضرورة "محاسبة المجتمع الدولي تركيا على جرائمها ودعمها لمرتزقة داعش وجلب الإرهاب إلى سوريا بدلاً عن السماح لها بإبادة شعوب المنطقة التي تنادي بالسلام".

(آ)

ANHA