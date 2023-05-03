سياسيون يشيدون بمبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية

يزداد المشهد السوري تعقيداً يوماً بعد يوم، منذ بدء الأزمة في 2011، لتعدد أطراف الصراع بين محلية وإقليمية وأخرى دولية، في وقت تسعى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للوصول إلى حل للأزمة.

وأطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مبادرة في 18 نيسان لمنصرم تضمنت تسعة بنود لحل الأزمة السورية، ركزت من خلالها على ضرورة منح كافة المكونات حقوقها المشروعة ضمن سوريا الموحدة، وإنهاء الاحتلال التركي، والاستمرار في جهود مكافحة "الإرهاب"، والتقاسم العادل للثروات والحرص على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.

وترى شرائح المجتمع السوري، أنّ المبادرة تتمثل بالحالة الديمقراطية والتعددية ونظام اللامركزية السياسية والاقتصادية، وهي أنسب الحلول للأزمة السورية.

رئيس مكتب الدراسات في حزب المحافظين بالحسكة، حسن الحسن، أشار إلى أن الإدارة الذاتية أطلقت العديد من المبادرات من أجل الحوار مع حكومة دمشق والأطراف الأخرى في الداخل السوري لحل أزمة البلاد.

مبادرة واضحة

ونوه حسن الحسن أن: "مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جاءت بالتزامن مع انفتاح إقليمي على حكومة دمشق وتناسي المجتمع الدولي عما يحصل في سوريا"، وأكد أن المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تتميز بوضوحها وواقعيتها لأنها تضمنت بنوداً واضحة لحل الأزمة.

وأوضح حسن الحسن أنهم كشعوب وأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، يعتبرون أنفسهم جزءاً من الإدارة الذاتية والمبادرة التي أطلقتها، ونوه: "النموذج الذي يتم العمل عليه في مناطق الإدارة الذاتية يصلح لأن يكون نموذجاً في مختلف المناطق السورية".

ورأى الحسن أن المبادرة تتمثل بالحالة الديمقراطية والتعددية واللامركزية، وأكد: "سنكون مساهمين وفاعلين لتحقيق هذه المبادرة وسنقوم بتقديم رؤى وأفكار تتناسب مع الواقع السوري وتعمل على إحلال السلام والعيش المشترك والديمقراطية في البلاد".

وأكد حسن الحسن أنهم يمثلون شريحة واسعة من الشعب السوري وخاصةً العشائر في سوريا، ونوه: "سنكون حريصين على هذه المبادرة السورية والتي هي لجميع السوريين ولا تختصر على أطرف محددة".

مصرون على التعاون للوصول إلى بر الأمان

من جانبه أوضح، عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في مدينة الحسكة، عبد الفتاح فاطمي، إنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بكافة هيئاتها السياسية والدبلوماسية تطالب المجتمع السوري والمعنيين بالأمر، لحل المعضلة السورية بشكل أمثل ومعالجتها.

وشدد عبد الفتاح فاطمي على ضرورة وصول سوريا إلى بر الأمان، ونوه: "مصرون على التعاون من أجل إيصال البلاد إلى بر الأمان".

وبيّن فاطمي أن: " الذهنية القديمة لا تناسب هذه المرحلة، نحن بحاجة إلى ذهنيات جديدة لتجاوز هذه المرحلة ووضع مشروع مستقبلي جامع شامل لبلادنا من خلال نظام فيدرالي تعددي".

(م ح)

ANHA