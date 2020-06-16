سياسيون ووجهاء: يجب محاسبة تركيا على جرائمها بحق أهالي سوريا

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالي المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، كما زاد من وتيرة تجنيد أهالي المنطقة، وبشكل خاص الأطفال لصالح أجنداتها في ليبيا وغيرها من الأماكن.

أهالي مناطق شمال وشرق سوريا دعوا المجتمع الدولي إلى محاسبة تركيا على جرائمها، كما دعوا الشباب السوريين إلى الحذر من ألاعيب الاحتلال التركي.

الإداري في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي مهيدي الدغيم قال إن العثمانيين حكموا سوريا أكثر من 400 عام، وخرجوا منها، والآن "استغلوا الظروف ليعودوا لاحتلالها وتغيير ديمغرافيتها، وضمها إلى ولاياته بهدف نهب خيراتها".

وأضاف الدغيم "على الشباب المنضوي تحت رايته ويقاتل أهله باسم "الجيش الوطني السوري" أن يعي حقيقة هذا الغازي من خلال ما عمد إليه من تغيير معالم المنطقة، وطمس هوية مكوناتها، ورفع علم العثمانية في أراضيهم".

وقال أيضاً "الأمر الذي يدعو إلى التفكير ملياً هو إجبار المرتزقة على الإقلاع بطائرات من مطارات تركيا للقتال في ليبيا، ألم يتساءل هؤلاء المرتزقة عن سبب زجهم وإجبارهم على القتال خارج أراضيهم وما شأنهم بليبيا والقتال فيها؟

ألم يتساءل هؤلاء المرتزقة عمن يعيث فساداً ويرتكب أشنع المجازر بحق أهلهم في المقاطعات المحتلة دون التمييز بين أي من المكونات؟".

وطالب مهيدي الدغيم المجتمع الدولي "بالأخذ بعين الاعتبار أن تركيا تقوم بتجنيد الأطفال وزجهم بمعارك ليبيا دون الرضا والقبول من ذويهم، وعليه التحرك لإيقاف تركيا عند حدودها والكف عن إراقة دماء السوريين، وفتح ملفات تحقيق مستعجلة عن الجرائم المرتكبة بحق النساء كالخطف والسجن والاغتصاب من قبل مرتزقتها".

وجيه عشيرة البو عميرا في الشدادي سوادي العبدالله قال إن تركيا عاثت فساداً في شمال وشرق سوريا منذ بداية الأزمة من خلال نشاطاتها وتحركاتها العسكرية ودعم المرتزقة.

وأضاف "على العالم أن يعي أن جرائم تركيا ضد الإنسانية والشعب في عفرين وأراضينا التي احتلتها، جرائم حرب كبيرة يجب أن تحاسب عليها من قبل المجتمعات الدولية التي ترى بأم عينها كل يوم الخطف والسلب والقتل والتنكيل بحق النساء والشيوخ في عفرين وغيرها".

وقال العبدالله إن مرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" يقاتلون أهلهم مقابل المال "وعلى من يسمي نفسه الجيش الوطني السوري أن يعي أن تركيا تقاتل به بحفنة من الدولارات، وتزج به إلى الموت في ليبيا دون أن تتقيد بمصيره، وعليه أن يعلم أن الاستخبارات التركية ومرتزقتها هي من تهتك عرضه في عفرين كل يوم، وهو يحمل رايتها ويصفق ويموت لها في ليبيا".

(ك)

ANHA