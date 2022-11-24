سياسيون وشيوخ عشائر عربية يستنكرون جرائم الحرب التركية ويؤكدون وقوفهم مع قسد

تشهد شمال وشرق سوريا، منذ منتصف ليلة 19 تشرين الثاني الجاري، تصعيداً عسكرياً تركياً كبيراً، كثّف فيه جيش الاحتلال التركي من هجماته وقصفه، عبر الطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، مخلّفاً ضحايا وخسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

ووصف أحد شيوخ عشيرة بني سعيد، الشيخ فهد شلاش، هذا القصف بـ "الهجمة الشرسة"، معلقاً لوكالتنا "يقوم الاحتلال التركي بهجمة شرسة على شمال وشرق سوريا، ويقوم بقصف المناطق الآمنة، وباستهداف المدنيين وممتلكاتهم بشكل مباشر في شمال وشرق سوريا عامة".

وقال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، محمد بركل، من جانبه، عن الهجوم الأخير "الدولة التركية تقصف المنطقة بشكل وحشي، وهذا غير أخلاقي وغير إنساني، وتركيزه بالقصف على مدينة كوباني لرمزيتها وقدسيتها في العالم؛ لأنها كانت قلعة الصمود في وجه تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف "طال القصف المؤسسات الخدمية كالمستشفيات، وكذلك الإعلاميين الذي كانوا ينقلون حقيقة ارتكاب الدولة التركية للمجازر بحق المدنيين".

واستهدف جيش الاحتلال التركي في قصفه البنية التحتية لشمال وشرق سوريا، وبعض المؤسسات الخدمية والصحية، ومواقع نفطية، حيث قصف مدرسة قرية كوران، ومستوصف قرموغ، ومشفى كوفيد-19 في مقاطعة كوباني، وقصف محطة تحويل كهرباء في قرية تل بقل.

ورأى بركل " القصف انتهاكاً وجريمة حرب ترتكب بحق شعب شمال وشرق سوريا، وأنه عمل لا أخلاقي، ومخالف للمواثيق والعهود الدولية، واعتداء سافر على سيادة الجوار".

ولفت بركل إلى "زيف ادعاءات دولة الاحتلال التركي، معتبراً تفجير شارع تقسيم في إسطنبول ذريعة"، مؤكداً "أن الأسباب الرئيسة تكمن في إطار الحملة الدعائية من أجل المرحلة الانتخابية التي ستشهدها تركيا خلال العام المقبل، وأيضا للتغطية على الوضع الداخلي لتركيا، وانهيار البلاد اقتصادياً، وإيهام الشعب التركي وصرف نظره عن الداخل عبر تصدير الأزمة إلى الخارج".

أكد شلاش، وقوف العشائر العربية في شمال وشرق سوريا صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لمجابهة دولة الاحتلال التركي "نحن نعيش بأمان في بلادنا، وبدورنا، نحن شيوخ ووجهاء العشائر في شمال وشرق سوريا، سندعم ونقف خلف قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، في وجه هذا العدوان التركي على مناطقنا".

(كروب/د)

ANHA